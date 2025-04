Iannicelli: “ADL, basta proclami sul centro sportivo! Impossibile che 1º settembre inizino i lavori”

Il giornalista Peppe Iannicelli, ai microfoni di Canale 21 ha commentato le ultime dichiarazioni di De Laurentiis sul nuovo centro sportivo del Napoli: “Non ci sono ancora i terreni. Voi volete farmi credere che in 4 mesi de Laurentiis individua il terreno, conforme a tutte le giuste prescrizioni che lui immagina, lo compra, ottiene tutti i permessi e comincia i lavori? Lui con prudenza una cosa non ha detto: ha detto 1º settembre ma non di quale anno.

Certamente non sarà il 1º settembre del 2025 e noi quel giorno saremo pronti a commentare quello che sarà successo. Secondo il mio parere non succederà nulla di nulla. E io credo che De Laurentiis faccia male a fare questi proclami perché gli fanno perdere di credibilità. Tu questi annunci devi farli quando hai l’atto notarile di proprietà, i progetti approvati e tutte le connessioni necessarie per realizzare un’opera anche complessa che garantirà il futuro dei prossimi anni del club. E tutto ciò non si fa in 4 mesi se non hai neanche il terreno”.