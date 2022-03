Iannicelli: "Ancelotti a Napoli ha ricevuto insulti gravi, è stato massacrato!"

Su OptiMagazine il giornalista Peppe Iannicelli parla di Ancelotti dopo lo show del Real Madrid col Psg

Su OptiMagazine il giornalista Peppe Iannicelli parla di Ancelotti dopo lo show del Real Madrid col Psg: "Il matrimonio tra Ancelotti e Napoli non ha funzionato come era negli auspici del Presidente Aurelio De Laurentiis. Nozze andate male per tante ragioni. Quando un matrimonio fallisce, quasi sempre, le responsabilità sono di entrambi i coniugi. Può succedere che le cose non vadano bene. Ma Ancelotti è stato letteralmente massacrato dai suoi detrattori napoletani. Ha dovuto ricevere insulti personali molto gravi. Ancelotti è stato accusato di avere accettato la panchina del Napoli per sistemare il figlio, di aver scelto Napoli per godersi una dorata e tranquilla pensione, di esser bollito".