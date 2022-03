Iannicelli: "Avete visto Koulibaly dopo la Coppa d'Africa? Vincere aiuta a vincere"

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Canale 21 degli azzurri che rientreranno dalle rispettive nazionali.

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Canale 21 degli azzurri che rientreranno dalle rispettive nazionali: “Affidiamoci ad Eupalla, affinché la dea che sopraintende il calcio ci restituisca tutti gli azzurri integri. E poi vincere aiuta a vincere, avete visto come è tornato Koulibaly dalla Coppa d’Africa? L’aver alzano il trofeo gli ha dato una scarica di adrenalina e l’ha fatto ergere tra i migliori del Napoli dopo il suo ritorno dall’Africa. Anche lo stesso Insigne dopo la vittoria degli Europei, all’avvio di questa stagione, ha disputato probabilmente uno dei segmenti più importanti della sua carriera in azzurro. Quindi spero davvero che primo nessuno si faccia male e secondo che portino a casa questo importante risultato. Tra l’altro quest’anno non avremo neanche il timore che qualche giocatore, come si dice, tenda a risparmiare le forze nel mese di maggio per farsi trovare pronto al Mondiale. In questo caso i Campionati Mondiali sono a novembre e quindi non c’è neanche questa preoccupazione”.