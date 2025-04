Iannicelli: "Campanello d'allarme dopo Bergamo. Ci avete fatto caso?"

Peppe Iannicelli, giornalista, parla a Canale 21 dopo la gara contro il Bologna pareggiata dal Napoli: "Il Napoli è favoritissimo per lo scudetto. Guardiamo le prossime sette in campionato dell'Inter e quelle degli azzurri. Il calendario lo abbiamo analizzato tante volte. Già questa è una condizione di vantaggio. Se a questo aggiungiamo che l'Inter ad aprile giocherà sicuramente tre partite in più rispetto al Napoli, allora dico: il Napoli non è favorito, ma favoritissimo.

Ma c'è un campanello d'allarme divenuto ormai problema strutturale. La squadra di Conte gioca solo mezza partita e non è accettabile. Forse dopo la vittoria di Bergamo è scattato un meccanismo, ovvero segnala la corsa scudetto che comincia. Forse però per Conte e i giocatori ha significato anche il raggiungimento dell'obiettivo della stagione. Così è scattato forse un meccanismo di appagamento su cui Conte non riesce a incidere. Per ora è il Napoli che sta perdendo lo scudetto. E non parlatemi di miracolo perché due anni fa questa squadra era tra le più forti d'Europa. I dubbi sul futuro di Conte neppure fanno bene alla volata scudetto. Non è un caso che si gioca mezza partita sempre, sia con le big che contro le piccole".