Iannicelli: “Che cosa sta cianciando Conte? Risultati oltre ogni immaginazione? Non è vero!”

"Quando lui dice che c’è stato sciacallaggio, lo invito a moderare i termini".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21 nel post-partita di Monza-Napoli, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: "Credo che Conte ieri ha fatto una conferenza stampa pessima, quella di stasera è ancora peggiore. Quando lui dice che c’è stato sciacallaggio, lo invito a moderare i termini. Perché anche lui invece di rivendicare il grande risultato, di aver recuperato 6 punti all’Inter in due partite, parla delle sue dichiarazioni di ieri perché si rende conto di aver lanciato un guanto di sfida. A me questa retorica della pizza e del mandolino mi ha un po’ stufato, io adoro vivere e lavorare in questa città, amo che sia identificata nel mondo anche con i piaceri della vita ma poi tutti i tifosi vogliono vincere. Anche a Roma che magari preferiscono la carbonara e l’amatriciana vogliono vincere, se non vinci a Roma altro che sti ca**i etc.

Che cosa sta cianciando Conte? Dovrebbe ricordare i soldi che sono stati spesi, dovrebbe ricordare l’ingaggio che possiede e che lo pone ai vertici degli allenatori europei e dovrebbe ricordare che ha un organico assolutamente congruo per vincere lo scudetto in queste condizioni. E’ una stagione nella quale Juve e Milan hanno fallito, l’Inter ha frenato e tu hai un enorme vantaggio competitivo. Questa storia che lui ha fatto una cosa che va al di là di ogni immaginazione un errore gravissimo, perché non è vero! Perché i punti che porterà alla fine il Napoli alla fine, vedremo se basteranno per lo scudetto, sono esattamente i punti che ti potevi aspettare da quella squadra e da quell’organico".