Iannicelli: "Clima troppo ostile nei confronti del Napoli, stagione tutta da scrivere"

Il giornalista Beppe Iannicelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Canale 21, nella trasmissione Campania Sport: "Vedo tutto nella norma. Il problema del Napoli nelle ultime quattro gare è stata buttarla dentro. Con i se e con i ma non si costruisce nulla nella vita. In Inghilterra, il City è lontanissimo dalla vetta ma nessuno critica Guardiola. Non vorrei che nel Napoli si verificasse un Benitez 2.0. Quella fu un'annata terribile. Vedo che c'è un clima esageratamente ostile che addirittura chiede l'esonero di Ancelotti. Il Napoli tutto sommato è primo in Champions, può accorciare le distanze in campionato e il percorso in coppia Italia è tutto da scrivere. C'è un clima troppo pesante, sono deluso ma mai mi sognerei di dire che c'è una squadra senza idee".