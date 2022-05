Iannicelli contro smentita della SSCNapoli su Koulibaly: "Mica l'ha scritto solo il Corriere dello Sport..."

Peppe Iannicelli, noto giornalista, sui social ha commentato così la smentita pubblicata dal Napoli in merito a quanto scritto dal Corriere dello Sport

Peppe Iannicelli, noto giornalista, sui social ha commentato così la smentita pubblicata dal Napoli in merito a quanto scritto dal Corriere dello Sport su Kalidou Koulibaly: "Aurelio De Laurentiis e la società azzurra, naturalmente, hanno il pieno diritto di replicare a chi ha scritto determinate cose. C'è da dire anche che in tanti, negli ultimi giorni, hanno parlato di una offerta al ribasso da parte del club a Koulibaly, non solo il Corriere dello Sport. La cifra offerta a Kalidou? Potrebbe essere la stessa proposta a Insigne (3.5 milioni) oppure 4 milioni, ma comunque si tratta di un ingaggio meno importante di quello che il calciatore percepisce attualmente".