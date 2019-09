Iannicelli: "Difesa da registrare, ma il mercato ha risposto a chi critica gli acquisti: 3 gol dei nuovi!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato della sfida di ieri: "Non si può essere soddisfatti quando si perde, ma il Napoli è migliorato dagli acquisti, i tre gol sono tutti fatti dai nuovi. Nella fase difensiva c'è da registrare qualcosa, ma più che come reparto nel complesso perché prendere 6 gol in 2 partite, e non conto quello di Koulibaly, non ci sta nonostante due cambi difficili. Il Napoli del secondo tempo ci dice che il campionato non vedrà un monologo bianconero, il Napoli dirà la sua. C'è da lavorare, ma per chi critica il mercato dicendo che è stato al risparmio, la risposta è arrivata dal campo".