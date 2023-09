Iannicelli: “Ho tirato fuori una notizia, ci sono tensioni tra presidente e allenatore”

"Francamente credo di aver tirato fuori una notizia, perché non c’è traccia di un tweet del presidente".

Nel post-partita di Braga-Napoli, l’inviato in Portogallo Peppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Canale 21: “Garcia non ha risposto ad una mia domanda in conferenza? Francamente credo di aver tirato fuori una notizia, perché non c’è traccia di un tweet del presidente. In questi casi, Nicola Lombardo, che siede accanto all’allenatore dice che il presidente è felice e soddisfatto, invece: silenzio totale. Già è una notizia che al debutto della Champions, in un momento così delicato, il presidente non sia al seguito della squadra.

Poi il fatto che non ha ritenuto di affidare ad un breve tweet i complimenti per la vittoria, che comunque è pesantissima, fa pensare. Secondo me, questo sta a significare che il fuoco cova sotto la cenere e che delle tensioni tra la proprietà e il tecnico ci sono. Altrimenti non si spiega questa situazione”.