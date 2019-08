Iannicelli: "Il Napoli deve darsi una mossa sul mercato, può ancora rimediare ma il tempo passa..."

Nel corso di Radio Marte è intervenuto il giornalista di Canale 21, Peppe Iannicelli: "Il Napoli deve darsi una mossa in questa fase. La Juve era già più forte ed ha fatto un mercato interessante, il Napoli dopo Manolas ha fatto bene in uscita ma non è ancora adeguata a competere. C'è tempo per rimediare, ma passa e tra tre settimane inizia il campionato".