Iannicelli: "Koulibaly era dato per partente, ora cambia tutto! Il Napoli ha un vantaggio"

Peppe Iannicelli, giornalista, è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Super Sport: "Koulibaly era dato per partente per cifre vicine ai 70-80 milioni di euro e ora non sarà più così, e questo potrebbe indurre la società e il calciatore ad avere idee diverse. La stessa cosa vale per Milik. Il Napoli già a gennaio ha gettato le basi per una ipotesi di ridimensionamento dovuta a quell'epoca ai mancati introiti della Champions e oggi ai mancati introiti da Coronavirus. Questo può anche essere un vantaggio potenziale dato che il Napoli è un club solido".