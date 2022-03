Iannicelli: "L'Inter prova a vincere un altro scudetto di cartone"

"Un comportamento legittimo ma decisamente antisportivo. La pretesa dell’Inter è infondata. I punti vanno conquistati sul campo".

Il giornalista Peppe Iannicelli ha analizzato su Optimagazine la lotta scudetto, soffermandosi sull'Inter: "Continua la battaglia legale dell’Inter per ottenere lo 0-3 a tavolino nella partita non disputata contro il Bologna. La formazione felsinea non scese in campo contro l’Inter perché falcidiata dal Covid. Una chiara ed oggettiva impossibilità di giocare contro l’Inter in un momento nel quale la pandemia toccava uno dei suoi picchi più acuti. E’ del tutto evidente che la partita Bologna-Inter debba esser disputata perché le ragioni legali e sportive degli impedimenti emiliani sono solari. Nondimeno l’Inter insiste nelle aule della giustizia sportiva e cerca di ottenere a tavolino tre punti preziosissimi per la rincorsa scudetto.

L'Inter prova a vincere un altro scudetto di cartone come quello di Calciopoli. Un titolo del quale è imbarazzante fregiarsi perché non conquistato dall’Inter sul terreno di gioco e per alcune manovre in chiaroscuro del club milanese riguardo a passaporti e tesseramenti. Un comportamento legittimo ma decisamente antisportivo. La pretesa dell’Inter è infondata. I punti vanno conquistati sul campo. Per intanto però allungare i tempi del giudizio sposta la gara Bologna-Inter verso il mese di maggio con evidente danno per la regolarità del torneo".