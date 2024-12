Iannicelli: "La pista Koulibaly non va trascurata per tre motivi"

"La pista Koulibaly non è così trascurabile". A dirlo è Peppe Iannicelli, giornalista, intervenuto in diretta a Canale 21 alla trasmissione Campania Sport. "Il giocatore è nella condizione anagrafica e economica che conosciamo. Un margine potrebbe esserci con una fondatezza di argomenti che potrebbe dare quel tocco di esperienza che al Napoli potrebbe servire". Umberto Chiariello replica in diretta: "Parlare di Koulibaly è come parlare di aria fritta".

