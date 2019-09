Iannicelli: "Mercato? Il Napoli ha lavorato bene, ma poteva sfruttare meglio due vantaggi"

Sui suoi canali social il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato il mercato che si è appena concluso: "La Juventus non vende ma resta leader. Napoli, top in uscita e bene in entrata, sarà protagonista in Italia ed in Europa ma poteva sfrutturare meglio il vantaggio di non aver cambiato la guida tecnica e di saper già dove intervenire ad Aprile. Ancelotti dovrà cambiare modulo tattico. L'Inter, dopo la rivoluzione Conte Marotta, diventa la principale antagonista del Napoli. Tutte le altre sono distanziate di molto".