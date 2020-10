Iannicelli: "Mercato Napoli sorprendente. Juve ancora favorita, a seguire gli azzurri e l'Inter"

Nel corso di Campania Sport, trasmissione in onda su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha dato la sua griglia scudetto: "Il mercato del Napoli è stato il più sorprendente di tutti. Al 20 settembre, quando feci la griglia, era scontata la partenza di Koulibaly e l’operazione Bakayoko non era neanche in mente. Quindi, come avevo già premesso all’epoca, cambiano i giudizi. Prevedo la Juve ancora favorita, poi vedo al secondo posto appaiate Inter e Napoli e poi l’Atalanta. La squadra bergamasca mi ha impressionato, perché ha finito la scorsa stagione e iniziato la nuova alla stessa maniera, credo che sarà davvero la squadra protagonista di questa stagione”.