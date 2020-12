Iannicelli: "Nel Napoli c'è consapevolezza, crede nell'obiettivo Europa League"

Beppe Iannicelli ha commentato ai microfoni di Canale 21 il pareggio e la qualificazione del Napoli ai sedicesimi di Europa League: "Vedo consapevolezza, mi sembra che il passaggio del turno in un girone che si era complicato, dimostri che il Napoli crede nell'obiettivo Europa League. Mai un'italiana ha vinto l'Europa League, è una manifestazione alla portata del Napoli. In anni recenti l'hanno vinta Liverpool, Siviglia, Atletico Madrid. Qualche distrazione di troppo non te la puoi consentire".