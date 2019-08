Iannicelli ottimista: "Qualcosa da registrare dietro, ma il Napoli con i nuovi è davvero forte. Lotterà per vincere"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha fatto la sua analisi riguardo Juventus-Napoli: "E' una pessima notizia tornare a casa con zero punti ma c'è da dire che il Napoli quest'anno è davvero molto forte. Il mercato ha dato i suoi frutti con i goal di Manolas, Lozano e Di Lorenzo. I nuovi acquisti hanno migliorato tantissimo la rosa del Napoli. C'è da registrare qualcosa in difesa perchè non si possono prendere cosi tante reti in sole due partite ma gli azzurri nel secondo tempo hanno messo sotto la Juventus. Una cosa è certa, il Napoli dirà la sua per vincere il campionato ed evitare un nuovo monologo juventino".