Iannicelli: "Perché ADL non ha commentato la vittoria? C'è tensione con l'allenatore..."

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto al Vg21 Mattina su Canale 21 in collegamento da Braga: "A volte i silenzi sono più eloquenti delle parole. Mi ha fatto strano che De Laurentiis in occasione della prima vittoria in Champions non abbia esternato al pubblico il proprio apprezzamento per una vittoria che vale il primo posto nel girone al pari del Real Madrid che pure ha vinto a fatica. Questo per dire che in Champions c'è qualità e si soffre e da questo punto di vista la vittoria che vale il primato andava celebrata. Questo può voler dire nulla o tutto ma indica un momento di tensione tra allenatore e squadra".