Iannicelli: “Rifondazione necessaria! Bisogna ripartire e servirà qualcosa in più anche da Spalletti”

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Canale 21

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Canale 21: “La rifondazione chiaramente non dovrà abbassare troppo il livello competitivo, ma io la ritengo necessaria. La generazione è ormai andata a fine e quindi bisogna ripartire. Sottoscriverei per l’anno prossimo un Napoli che compete per entrare nelle prime 4 in Italia e che nel suo girone di Champions se la gioca nel migliore dei modi. Sappiamo che non sarà semplice, che richiederà qualcosa in più anche da Spalletti perchè forse nel finale di stagione non ci ha messo tutto”.