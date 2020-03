Iannicelli: "Rinvio delle gare rende irregolare il campionato. Va tutto in direzione pro-Juve..."

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto nella trasmissione Campania Sport in merito alle vicende del calcio italiano: "Il rinvio delle gare rende irregolare il campionato. Bisognava giocarle. Basta con questa paralisi dell'Italia che sta danneggiando tutto il sistema economico. La decisione di non far giocare solo alcune partite consentendo poi che mercoledi e giovedi si giochino gare a Torino e Napoli, mi sembra una follia. Il Napoli poteva essere lì nella zona Scudetto come sta facendo la Lazio. La Juve viene favorita da questo rinvio perchè non affronta l'Inter in un momento così delicato".