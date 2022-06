Iannicelli su Meret: "E' un professionista integerrimo, ma Napoli non è la sua dimensione"

"Dovete sapere che io gli ho parlato da vicino".

Il futuro di Alex Meret al Napoli resta ancora in bilico. Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato del portiere azzurro ai microfoni di 'Marte Sport Show' su Radio Marte: "Dovete sapere che io gli ho parlato da vicino. E' un ragazzo d'oro, professionista integerrimo; ma Napoli, probabilmente, non è la sua dimensione. Il buon Gianni Improta dice sempre che è una cosa è essere un buon giocatore e un'altra è esserlo a Napoli, una piazza che è un frullatore di emozioni. Pare che a partire sarà Ospina, ma non è chiaro. Questa situazione di incertezza la si poteva evitare? Il tetto, come si suol dire, si aggiusta quando è bel tempo, non se piove. Insomma, bisogna programmare bene il futuro, per evitare di dover correre ai ripari".