Iannicelli su Osimhen: "Nostalgia della famiglia? Meglio far venire i fratelli a Napoli e non lui in Nigeria"

Peppe Iannicelli, giornalista, ha commentato ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione 'Campania Sport', il caso Osimhen:"Chi benificia di una situazione favorevole deve sopportare tutti gli oneri. Osimhen è tutto forché un ragazzo, il Napoli ha invistito su di lui una cifra spaventosa e l’idea che deve essere seguito dal suo procuratore come una balia non lo condivido. In questo periodo di Covid il Napoli doveva lasciare l’attaccante in una bolla, se proprio aveva nostalgia della famiglia era meglio fare venire i fratelli a Napoli. Fare andare un calciatore in Nigeria, dove il servizio sanitario è carente non è il massimo. Un atleta che non comprede quanto sia stato pericolosa la sua iniziativa ti fa davvero cascare le braccia".