Iannicelli su Ronaldo: "Venga a Napoli a conquistare scudetto e gloria eterna con Diego"

"I soldi nella vita sono importanti e contano tantissimo. Ma vuoi metter la glorificazione nel segno di D10S".

Su OptiMagazine il giornalista Peppe Iannicelli sogna Cristiano Ronaldo con la maglia del Napoli: "Ronaldo non è un calciatore qualsiasi. Ronaldo è un’azienda multinazionale. Più che un ingaggio, l’accordo con Ronaldo si configura come una vera e propria fusione aziendale con tutti i rischi economici e tecnici del caso. Ne sa ben qualcosa la Juventus che dall’operazione Ronaldo è uscita con le ossa rotte dal punto di vista finanziario e senza aver portato a casa la Champions League tanto agognata. Lo stesso United non ha brillato né in Europa, né in Inghilterra.

Chelsea, Bayern, Barcellona, Roma….. la fantasia galoppa ma il crepuscolo di Ronaldo rischia di esser una trappola mortale per il club che dovesse accasarlo. Triste, solitario y final… Un grande campione dovrebbe comprendere quando è giunto il momento di dire basta. A meno che non voglia concedersi un’ultima follia lo consacrerebbe alla storia del calcio. Si accontenti dello 'stipendio sindacale' del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Porti il Napoli alla vittoria dello Scudetto. E si parlerà di lui in eterno accostandolo a Diego Armando Maradona. I soldi nella vita sono importanti e contano tantissimo. Ma vuoi metter la glorificazione nel segno di D10S".