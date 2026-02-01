Chivu a Sky replica a Conte: “Si gioca troppo? Io ho fatto riposare i miei…”

Al termine del match vinto 2-0 contro la Cremonese, Christian Chivu, tecnico dell'Inter, ha risposto ai microfoni di Sky Sport ad una domanda sulle dichiarazioni rilasciate ieri di Antonio Conte: "Si gioca troppo dice Conte? Penso che le decisioni prese nel passato sono la testimonianza di quanto detto da voi. Ho sempre dato riposo, a volte anche prima della gara, e sono stato criticato. Non sono un fenomeno, non sono un professore, qualche decisione polemica da parte di qualcuno che non era abituato l'ho presa in passato.

Si gioca tutti tanto, è vero che è difficile trovare energie e c'è il rischio di infortuni, ma una squadra deve accettare qualche rischio quando fa tante competizioni. Noi abbiamo cercato di anticiparlo e abbiamo cercato di recuperare energie al meglio possibile. Poi si può sbagliare o no, noi continuiamo sulla nostra strada".