Chivu a Sky replica a Conte: “Si gioca troppo? Io ho fatto riposare i miei…”
Al termine del match vinto 2-0 contro la Cremonese, Christian Chivu, tecnico dell'Inter, ha risposto ai microfoni di Sky Sport ad una domanda sulle dichiarazioni rilasciate ieri di Antonio Conte: "Si gioca troppo dice Conte? Penso che le decisioni prese nel passato sono la testimonianza di quanto detto da voi. Ho sempre dato riposo, a volte anche prima della gara, e sono stato criticato. Non sono un fenomeno, non sono un professore, qualche decisione polemica da parte di qualcuno che non era abituato l'ho presa in passato.
Si gioca tutti tanto, è vero che è difficile trovare energie e c'è il rischio di infortuni, ma una squadra deve accettare qualche rischio quando fa tante competizioni. Noi abbiamo cercato di anticiparlo e abbiamo cercato di recuperare energie al meglio possibile. Poi si può sbagliare o no, noi continuiamo sulla nostra strada".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro