Iavarone: "Napoli deve darsi una regolata, ora serve un po' di buonsenso"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Toni Iavarone, giornalista: “La squadra ieri ha dimostrato che se messa bene in campo e trova le motivazioni giuste, può fare bene. Quello visto è il gioco all'italiana di una volta, io credo molto più nei giocatori che nei moduli. Il Napoli ha buoni giocatori, se messi bene insieme, con un'idea, possono fare anche partite come quella di ieri. Preferisco un gioco molto più ritmato, ma non posso dire che un gioco di assetto difensivo, con contropiedi, non possa essere funzionale. Al di là di come il Napoli si è disposto in campo, è stata propedeutica per riprendere un po' di smalto. Oggi c'è bisogno di trovare un po' di buon senso, questa la migliore idea tattica. Callejon? E' chiaro che non è nelle migliori condizioni, questo è il motivo della scelta di tenerlo fuori. Sembra sempre che il Napoli abbia un conto in sospeso con qualcuno, siamo in campo aperto, davanti a situazione che possono evolversi in un senso o nell'altro. Non so se la mancata esultanza di Mertens sia stata da interpretare in qualche modo. Spero che tutto si rassereni fino a fine campionato poi ognuno fa le proprie scelte. Sono successe tante cose in tante squadre, pensiamo anche alla questione Ronaldo, non c'è stata tutta questa messa in scena che ha fatto il Napoli. E' chiaro che il Napoli deve darsi una regolata, avere amor proprio ed il presidente deve pensare anche in grande. Il calcio non si vince solo con una squadra forte".