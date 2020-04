Ibra e la sfuriata incredibile al Galaxy: "Ho un'isola e 300 milioni sul conto, vi ammazzo a tutti"

"Ho un'isola e 300 milioni sul conto. Vi ammazzo a tutti". Joao Pedro, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic durante l'esperienza nei Los Angeles Galaxy, ha raccontato al quotidiano 'Record' un aneddoto sullo svedese ai tempi dell'esperienza in MLS: "Giocavamo una gara in trasferta sul campo degli Houston Dynamo. Siamo andati in vantaggio per 1-0, poi siamo finiti sul 2-2 e negli ultimi minuti ci hanno fatto il 3-2. E a fine partita, Zlatan ci ha fatti neri. Ci dice ‘Guardate, se siete venuti qui per andare in spiaggia e passeggiare per Hollywood ditemelo, ma ditemelo adesso. Io ho 300 milioni nel mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. E la prima persona che parla la ammazzo, la ammazzo sul serio'”.