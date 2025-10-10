Ibrahimovic: "Scudetto, ci crediamo. Napoli? Sono gli altri a dover guardare il Milan"

Ibrahimovic: "Scudetto, ci crediamo. Napoli? Sono gli altri a dover guardare il Milan"TuttoNapoli.net
Oggi alle 10:10Le Interviste
di Fabio Tarantino

Zlatan Ibrahimovic, prima giocatore, oggi dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

La parola scudetto non me la pronuncia? 
"Se ci credo? Sì, dobbiamo crederci tutti. Ma è un processo, è un lavoro di team".



Delle avversarie che dice? Napoli, Inter, Juve?
"Non guardo gli altri, ma non per arroganza, perché se dipendo dagli altri vuol dire che non sono abbastanza forte. Devo diventare forte io e gli altri devono guardare me".

Mi scusi: siamo passati da Ibra Dio, all’io e al noi?
"Un attimo: Ibra è ancora Dio. Se ero in campo avevo tutte le risposte, in tribuna soffro ancora per non poter aiutare la squadra. Non ho obiettivi personali, tutto quello che faccio è per il Milan. E per tornare a vincere".