Ibrahimovic: "Scudetto, ci crediamo. Napoli? Sono gli altri a dover guardare il Milan"

Zlatan Ibrahimovic, prima giocatore, oggi dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

La parola scudetto non me la pronuncia?

"Se ci credo? Sì, dobbiamo crederci tutti. Ma è un processo, è un lavoro di team".

"Non guardo gli altri, ma non per arroganza, perché se dipendo dagli altri vuol dire che non sono abbastanza forte. Devo diventare forte io e gli altri devono guardare me".

Mi scusi: siamo passati da Ibra Dio, all’io e al noi?

"Un attimo: Ibra è ancora Dio. Se ero in campo avevo tutte le risposte, in tribuna soffro ancora per non poter aiutare la squadra. Non ho obiettivi personali, tutto quello che faccio è per il Milan. E per tornare a vincere".