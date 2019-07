Icardi, Biasin conferma: "Se lascia l'Inter, Napoli meta più ambita. Discorsi già avviati con Giuntoli"

Fabrizio Biasin, giornalista molto introdotto nelle vicende di casa Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, fornendo aggiornamenti relativi al caso Icardi: "Con Icardi e James Rodriguez parleremo di un Napoli capace di dare fastidio alla Juventus, di poter competere al alti livelli con un impianto molto migliorato. È vero che l'argentino si porta dietro delle problematiche fastidiose ma non irrisolvibili, non riesco a capire perché l'Inter non ha provato a ricucire i rapporti. In quanto la cessione di Icardi alla Juventus, non da meno al Napoli, è una mossa che rafforzerebbe le dirette concorrenti e questo mi lascia non poco perplesso.

So che con il ds Giuntoli si sono fatte diverse chiacchiere, in caso di spostamento la destinazione ambita dalla famiglia Icardi sarebbe Napoli, al momento però il giocatore sembra voler restare a Milano, nonostante non ci sia più posto per lui".