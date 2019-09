Iezzo a TN: "Meret fenomeno, ha bisogno di continuità ma diventerà un big in Europa"

Nel corso della sua lunga intervista per TuttoNapoli, Gennaro Iezzo si è soffermato anche su Alex Meret ed il percorso del portiere in azzurro:

Meret sempre più decisivo, però si parla sempre di Donnarumma. "Oggi Donnarumma è titolare della nazionale, ragazzo che ha iniziato a giocare a 16 anni in una squadra importante come il Milan, si cerca di dare più valore a Gigio. Meret è un ragazzo che farà la storia dei prossimi 15 anni della nazionale e del campionato italiano insieme a Donnarumma. Diventeranno due dei più forti in Europa. Gigio ha più di 100 partita sulle spalle rispetto a Meret, che sono tante. Forse Gigio ha qualcosina in più in maturità, Alex ha bisogno solo di continuità, con questa lo rivedremo più forte di adesso. Uno ha delle qualità, l'altro ne ha altre, mettendoli insieme può uscire qualcosa di straordinario, sono due fenomeni! Erano anni che non uscivano portieri del genere, anche Cragno può fare bene insieme a questi due".