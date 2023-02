Iezzo approva Gollini: "All'Atalanta ha sempre fatto bene, è molto efficace"

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Federico De Luca

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Avere una difesa importante come quella del Napoli è una base per i risultati. Al di là dei singoli, credo che sia proprio la fase difensiva, fatta da tutti, che fa la differenza. Nel Napoli e nelle squadre che vogliono vincere.