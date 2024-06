Iezzo: "Già ai miei tempi ADL parlava spesso di cantera, adesso è arrivata l'ora dei fatti"

vedi letture

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Ora chi deve comprare cerca di tirare sul prezzo, soprattutto sapendo che il Napoli deve ricostruire e non può accollarsi un ingaggio da 10 mln di euro. Il Napoli non ha risorse esterne, si autofinanzia e le pretendenti prendono tempo. Il tempo però va contro a chi deve fare l’operazione, qualsiasi allenatore vuole i calciatori quando prima è possibile.

Settore giovanile del Napoli? E’ troppo importante, lo dimostra il Barcellona che oggi schiera in prima squadra ragazzi del 2007. Sappiamo quali sono le risorse che ci sono in Campania, Grava sta facendo un grandissimo lavoro perchè la società non fa grossi investimenti. Il Napoli deve investire molto di più, è un peccato vedere che tanti giovani campani vadano a giocare al nord. Io ricordo che De Laurentiis ne parlava spesso della cantera, credo sia arrivato il momento di puntarci”.