Iezzo: “Meglio accontentare Ospina piuttosto che comprare un nuovo portiere”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo: “Il Napoli cambierà entrambi i portieri? E’ un ruolo delicato e penso che l’allenatore voglia partire già con le idee chiare su chi debba difendere la porta del Napoli. Non so quanto il Napoli ha offerto ad Ospina e quanto cerca il ragazzo, se non rinnoverà la società dovrà andare sul mercato e prendere un portiere di valore. Questo significa spendere tanti soldi per il cartellino e l’ingaggio, tanto vale fare una buona offerta per il rinnovo del colombiano e trattenerlo.

Meret? Cercherei di accontentare Ospina e manderei a giocare Meret, che ormai è chiuso. Meret è un portiere di grandissimo valore, è stato un po’ sfortunato per i tanti infortuni. Non abbiamo il giocatore sotto gli occhi e non possiamo vedere i difetti che gli hanno trovato i vari allenatori del Napoli in questi anni. Per quanto riguarda Ospina, sicuramente parliamo di uno dei leader della squadra ed è normale che lo spogliatoio potrebbe risentire della sua partenza. Sono convinto che il Napoli debba cercare di accontentarlo, la soluzione migliore è quella di rinnovare il contratto ad un portiere che già conosce la squadra e la piazza.

Vicario o Sirigu per la porta del Napoli? Sirigu è un portiere di grande esperienza che darebbe garanzie per il vissuto, ma sono convinto che il Napoli non andrà su un portiere con quella età ma su un giovane. Vicario è un portiere di valore, ma bisogna vedere se riesce a sopportare le pressioni della piazza.

Il portiere oggi si sceglie anche per come sa costruire dal basso? Sono sempre del parere che bisogna scegliere un portiere perché sa parare bene. Per quanto riguarda la costruzione dal basso e il gioco di piedi, col tempo si può sempre imparare”.