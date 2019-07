Iezzo: "Meret deve avere continuità, il portiere titolare deve esserci anche in Champions..."

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non penso che ci sia competizione, quando prendi un giovane come Meret e spendi soldi è normale che diventi titolare, Ospina è quel portiere di esperienza che può aiutarlo così come Karnezis, non vedo molta rivalità per il posto da titolare. Meret deve giocare, bisogna dargli continuità come fanno tutte le squadre, il portiere titolare gioca anche la Champions, non come l'anno scorso quando si sono alternati spesso e volentieri".