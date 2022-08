Iezzo: "Meret molto più forte tecnicamente di Navas, ma ci sono altre componenti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex Napoli: "Meret in questo momento non potrà che sentire la poca fiducia del Napoli e dell'ambiente. Se si continua sempre a parlare di Kepa o Navas, è normale che il ragazzo ne risenta. Lui è un freddo, ha carattere da vendere, al contrario di chi lo accusa di non averne abbastanza. Quello che fa comunque ben sperare è che Meret abbia risposto con serenità sul campo, rimanendo tranquillo e dimostrando grandi doti. Navas? Arriverebbe uno di grande esperienza, come caratteristiche assomiglia molto ad Ospina e cambierebbe poco tatticamente. Alzerebbe molto il livello di mentalità, visto che il Napoli è una squadra molto giovane. Dal punto di vista tecnico: Meret ha molto di più rispetto a Navas, ma ci sono anche tante altre componenti che formano il giudizio su un portiere".