Iezzo scettico: “Kepa non mi convince. Tra tutti i nomi usciti preferisco Keylor Navas”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: “Kepa? Non mi convince. Keylor Navas è invece un giocatore di esperienza internazionale, tra i nomi che sono stati accostati al Napoli è quello che preferisco. Meret? Stravedo per lui, ma non sta vivendo un grande periodo. Neto? Non lo prenderei, non ha nulla in più a Meret”.