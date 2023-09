Il brasiliano Cané perplesso: "Juan Jesus mai titolare, ora Natan è la sua riserva?"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Faustinho Canè, ex calciatore brasiliano del Napoli

TuttoNapoli.net

"Natan? Sono quasi due mesi che è in Italia, non ha giocato. Si è allenato. Juan Jesus dovrebbe essere la sua riserva ed è diventato il titolare. È da più di dieci anni in Italia e il Napoli non lo ha mai considerato titolare. Se l'anno scorso arrivava Kim e non rendeva in quel modo si criticava il presidente.

Natan è un brasiliano che arriva in Italia, va messo in campo. Le idee dell’allenatore mi piacciono perché sono idee sue. Garcia è un bravo allenatore e conosce l’Europa. Ha fatto un accordo col presidente, questo è fuori dubbio".