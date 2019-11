Il cantante bolognese Mingardi: "Ibra? Non lo vedrei bene al Napoli, ci sono già Milik e Llorente..."

Andrea Mingardi, cantante e grande tifoso del Bologna, ha parlato del possibile acquisto di Ibrahimovic da parte dei rossoblu: "Ci stiamo sperando e nemmeno poco - ha dichiarato a Radio Sportiva - Al Napoli non lo vedrei bene perché avrebbe la concorrenza di Milik e Llorente, al Milan neanche perché c'è un progetto giovani. Bologna è la piazza ideale, qui abbiamo già avuto un suo surrogato come Kenneth Anderson. Zlatan ama essere idolatrato e considerato salvatore della patria, in rossoblu sarebbe titolare e ritroverebbe Mihajlovic. Campionato? Sono preoccupato perché rispetto all'anno scorso non ci sono più due titolari come Lyanco e Pulgar, manca anche un centravanti e più in generale la spina dorsale della squadra".