Il chirurgo che ha operato Osimhen: "Intervento complesso, ci sono volute 6 placche e 18 viti!"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianpaolo Tartaro, il chirurgo maxillo facciale che ha operato Osimhen in giornata presso la clinica Ruesch di Napoli: “L’infortunio di Victor Osimhen non è stato una semplice fattura allo zigomo ma ha interessato anche diverse ossa del viso. Non è stato un trauma da urto, bensì da compressione: la forza cinetica generata dallo schiacciamento del viso di Osimhen contro quello di Skriniar ha creato un danno devastante.

Per ricomporre le fratture ho dovuto inserire sei placche e ben diciotto viti. È ancora presto per parlare di tempi di recupero perchè l’intervento è stato davvero complesso: le condizioni del viso del calciatore erano pessime ma garantisco che l’intervento sia perfettamente riuscito”.