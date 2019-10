Il commento della Ssc Napoli: "Finale che getta ombre, Kjaer si disinteressa del pallone e si gira di spalle!"

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Finisce 2-2 al San Paolo una bellissima partita su cui grava, però, un finale che getta ombre e alimenta polemiche giustificate da parte degli azzurri. Tutto accade al minuto 85. Llorente viene steso in area dopo un contrasto con Kjaer, che obiettivamente si gira spalle alla direzione di cross e si disinteressa del pallone rovinando addosso all'attaccante. L'arbitro lascia correre e sull'azione seguente pareggia l'Atalanta. Il VAR non cambia la decisione di Giacomelli (che non va a vedere le immagini alla moviola) ed è l'aspetto che lascia più perplessi, in un epilogo che sa di guasto più che di amaro. Un vero peccato per una sfida che sin lì era stata giocata colpo su colpo sull'onda di emozioni e lotta leale. Napoli che passa subito con Maksimovic di testa. Pareggia l'Atalanta con Freuler sul finire di tempo. Poi il sorpasso azzurro con Milik al 71'. Arek oltre alla rete aveva colpito già un palo e una traversa. Tutto però è macchiato dagli ultimi minuti che condizionano l'esito del match. Rigore non dato agli azzurri e pareggio della Dea. Una Dea che non è bendata per il Napoli, ma che probabilmente ha ceduto la benda a chi non ha saputo vedere ciò che tutti, o quasi, hanno visto...".