Il consigliere di Salerno propone: “Affiancare bandiere della Salernitana a quelle del Napoli”

Il Consigliere Comunale di Salerno Antonio Cammarota interviene sulle polemiche Napoli – Salerno in seguito al comunicato degli ultras granata. Ecco la sua proposta per stemperare gli animi: “Non si discute Napoli e il Napoli autore di uno strepitoso campionato.

La città e la squadra partenopea vanno rispettate, cosi come si deve rispettare Salerno che ora come ora è nella stessa serie degli azzurri. Allora ben vengano i festeggiamenti dei napoletani trapiantati a Salerno o di fede azzurra ma magari sui balconi gli stessi potrebbero apporre sia la bandiera della squadra di Spalletti che quella granata, cosi per alimentare quel sentimento che lo sport è anche amicizia e rispetto". Le dichiarazioni sono state rilasciate a Liratv.