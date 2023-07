Il consiglio di De Giovanni ad ADL: "Deve restare solo chi ha davvero lo spirito giusto"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso azzurro

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso azzurro: “Cosa bisogna fare per migliorare il Napoli? Qualsiasi giocatore deve rimanere con lo spirito giusto. Se sei costretto a rimanere perdendo l’occasione di guadagnare più del doppio bisogna vedere con che spirito rimani. Questo non deve avvenire negli ultimi giorni di mercato per far sì che il Napoli abbia tempo di cercare possibili sostituti. Metti che quei 3/4 club al mondo che si possono permettere Osimhen, pensino soluzioni che vedono primarie rispetto ad Osimhen e virino su di lui quando gli incastri non vanno a segno. Io temo il tempo. Mi auguro che la situazione possa essere ben gestita.

Rientro tra quelli che non si sono particolarmente dispiaciuti dall’arrivo di Garcia. Ha vissuto piazze importanti come Roma, Marsiglia e Lione che non sono posti semplici dove lavorare. Può lavorare in una piazza dove c’è una sola squadra. Spalletti non era in condizioni molto diverse dal Garcia che arriva adesso e mi auguro che riesca ad avere i giocatori che servono”.