Il consiglio di Pistocchi: "Con James bisogna cambiare sistema. Il top sarebbe un 4-3-1-2"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, parlando di James Rodriguez: "È un grande giocatore, lo seguo da quando è esordito in Colombia e credo che sia il trequartista ideale della scuola sudamericana, oppure potrebbe giocare esterno destro. Se dovesse arrivare, bisognerebbe cambiare qualcosa. Il top sarebbe un 4-3-1-2 con James dietro le punte".

Sarri? "Sono legato al gioco di Sarri ma non sono mai stato legato ad un colore. Mi diverte vedere come la tifoseria juventina sia affranta per l'arrivo di Sarri e non di Guardiola. La più grande squadra di tutti i tempi? Il Barcellona di Guardiola".