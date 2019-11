Il costruttore Weathrill: “Chiesi al presidente del Psg se era interessato al Napoli, la sua risposta..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Anthony Weathrill, costruttore di impianti sportivi. Si è parlato delle voci sulla possibile cessione del Napoli alla famiglia Al Thani, proprietari del Psg: "Al Thani non aveva neanche sentito parlare del Psg quando lo acquistò perché loro fanno investimenti dove hanno forti interessi. Mi chiedo adesso perché dovrebbero avere un interesse nel comprare il Napoli. Forse una motivazione può risiedere nei Mondiali del 2022 che si svolgeranno in Qatar: siccome Napoli è conosciuta in tutto il mondo potrebbe avere una risonanza per far affluire gente.

Se quest’anno il Psg non vince la Champions, la famiglia Al Thani va via. Anni fa, nella famosa partita a Doha, De Laurentiis lasciò tutti e andò a parlare con gli Al Thani per cui parla da anni con loro per questioni legate alla proprietà del club. Chiesi al presidente del Psg, Marsel Al Khelaifi, se interessava il Napoli e mi disse: “neanche per sogno”, ma lui è un tifoso del Milan”.