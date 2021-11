Il ct della Bulgaria tranquillizza l'Italia: "Vogliamo battere la Svizzera per arrivare terzi"

L’Irlanda del Nord da battere. La Bulgaria in cui sperare. L’Italia di Roberto Mancini si appresta ad affrontare un weekend nel quale saprà se andremo o meno al Mondiale di Qatar 2022. Date tutte le combinazioni possibili, è necessario per gli azzurri battere la formazione britannica, ma al contempo confidare nel fatto che la Svizzera non migliori troppo la propria differenza reti con una goleada alla nazionale di Bucarest. Raggiunto da La Gazzetta dello Sport, Jasen Petrov, ct della Bulgaria, rassicura: “State tranquilli, vogliamo arrivare terzi. Per farlo, ci serve vincere, ci servono punti e fiducia”.

All’andata la Svizzera vi ha battuti 3-1 in casa.

"Vero, ma è passato parecchio tempo e io ero arrivato da solo tre giorni. Stiamo bene, nelle ultime sei gare abbiamo perso solo con la Lituania”.

Dell’Italia che dice?

“Mi piace, sia come nazionale che come Paese. Quando posso ci vengo in vacanza, ma non è per questo che daremo tutto contro la Svizzera. Mancini? Bellissima persona”.