Il ct Mancini: "Juve squadra con più qualità, ma Napoli e le altre possono dar fastidio"

Al Premio Manlio Scopigno-Felice Pulici, il ct Roberto Mancini parla così del ritorno a regime degli stadi italiani nel suo intervento.

Su Pirlo: “Pirlo ha abbastanza esperienza per sapere che in Italia funziona così. Ogni due giorni sarà giudicato, una volta verrà considerato bravo e una volta no. Avrà dei momenti belli e altri meno belli, ma questo è il nostro lavoro".

Sul campionato di Serie A: "Il campionato appena iniziato sembra equilibrato, ma la Juventus mi sembra essere la squadra con più qualità al momento. Penso che la Juventus abbia ancora l'organico più ampio per giocare tutte le competizioni ma credo che tutte le altre, Lazio, Roma, Milan, Inter, Napoli e Atalanta, possano dar fastidio e giocarsi il campionato".