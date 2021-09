Il deputato Nobili: "DAZN ha garantito al Governo che risolverà i problemi così"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Nobili, deputato di Italia Viva: “I disservizi di DAZN? La commissione sta valutando a 360° il servizio del calcio in streaming. Malgrado Amazon Prime abbia garantito un ottimo prodotto relativamente a Inter-Real Madrid, sono stati riscontrati grossi problemi anche con Mediaset Infinity. Dal punto di vista della digitalizzazione, l’Italia è molto indietro rispetto alle altre nazioni europee. Paradossalmente il calcio in streaming potrebbe essere un volano.

DAZN si è giustificata affermando che il problema sia di rete, ma in realtà i disservizi sono riconducibili esclusivamente alla distribuzione del segnale, che dipende da DAZN stessa. Rispondendo alle domande poste da AGCOM, DAZN sta cercando di ovviare al problema, provando a diffondere il segnale non più da unico punto, ma da vari punti.

È innegabile che ci siano anche altri problemi, dalla qualità dell’immagine alla rilevazione degli ascolti, per la quale non c’è corrispondenza tra DAZN e Auditel. I proventi calcistici sono troppo importanti, perché permettono in molti casi il mantenimento anche degli altri sport. Troppe accuse a DAZN? Capisco che ci voglia un po’ di rodaggio, ma è inconcepibile che diversi clienti non abbiano avuto modo di vedere le partite in questo avvio di stagione”.