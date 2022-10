Il designatore Rocchi: "Anche Ferrieri Caputi sarà accerchiata dai giocatori come gli altri"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Parlando troppo dell'arbitraggio di Maria Sole si rischia di metterle addosso troppa pressione che, in questo momento non serve: ha fatto bene, come spero facciano bene altri ragazzi che proveremo in Serie A, perché hanno qualità e lo hanno dimostrato sul campo, in Serie B, di meritare la massima serie. Più ne parliamo, più non le facciamo del bene". Così Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e B, che è intervenuto a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Per un mesetto perderemo Maria Sole, e questo ci dispiace molto, perché domani partirà alla volta della Libia, dove andrà ad arbitrale in un torneo Under 17 - aggiunge Rocchi -. Maggiore rispetto ed educazione in campo quando 'fischia' una donna? Se la soluzione fosse questa, domenica manderei in campo 10 donne ad arbitrare, così avremmo calciatori più tranquilli e allenatori che non protestano. Temo che anche Maria Sole, dopo le prime due o tre partite, verrà contestata e accerchiata come gli altri". (ANSA).