Il doppio ex Ametrano: "Giocare a Cagliari è sempre fastidioso, per il Napoli sarà complicata"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex Napoli e Cagliari Raffaele Ametrano.

Sul Napoli-Inter: "Sono squadre talmente importanti che sicuramente l'Inter non è arrivata a Napoli per pareggiare. Non perdere ovviamente era importante, ma hanno giocatori esperti che sanno come gestire le partite: è andata bene più a loro che al Napoli, perché i partenopei erano andati in vantaggio e poi hanno subito il pareggio".

Sul Napoli e lo Scudetto: "Ci sono ancora degli scontri diretti da giocare, c'è il Milan che tra tre domeniche arriva al San Paolo e quindi ha tutte le carte in regola per arrivare fino alla fine".

Sul Cagliari di Mazzarri: "E' partito malissimo, Mazzarri ha avuto delle difficoltà ma lui è esperto ed ha sistemato le cose. Si sta tirando fuori da una classifica brutta, ha un organico importante e giocare lì è sempre fastidioso. Sarà complicata per il Napoli, ma se gioca al 100% delle proprie possibilità porterà a casa la partita".

Sulle capacità di Parisi di poter giocare nel Napoli: "Era arrivato anche Di Lorenzo dall'Empoli, un club che fa lavorare i ragazzi in modo tranquillo e li fa diventare maturi. Se il Napoli ha messo gli occhi su di lui è perché ci crede. La pressione è diversa, ma oltre all'aspetto tecnico bisognerà vedere anche il carattere dei ragazzi. Di Lorenzo ha saputo fare il salto di qualità, ben venga anche un altro giovane dell'Empoli che poi si possa conquistare la nazionale. Di Lorenzo miglior terzino italiano? Insieme a Calabria sono i due ragazzi che mi piacciono di più".