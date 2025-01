Il doppio ex Chiarugi: "Tra Lukaku e Kean oggi prenderei il secondo per un motivo"

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Luciano Chiarugi, doppio ex di Napoli e Fiorentina: “La Fiorentina è una bella sorpresa, sta facendo un campionato al di là di ogni più rosea aspettativa. In estati sono stati cambiati molti giocatori, l’allenatore e pure il sistema di gioco. Tutto questo ha portato a fare bene. Poi è chiaro che il campionato è lungo, sono curioso di vedere già la partita tra i viola e il Napoli, visto che quest’anno si tratta di uno scontro diretto”.

Ti aspettavi un Napoli che potesse avere quest’ottimo inizio di stagione dopo quanto avvenuto l’anno scorso? “Il Napoli era reduce da un’annata non positiva, trovarsi in testa alla classifica è importante e anche inaspettato. Il campionato quest’anno può essere entusiasmante sotto quest’aspetto”.

Puoi scegliere un solo attaccante tra Kean e Lukaku: chi prendi? “In questo momento Kean ha una credibilità che ha acquisito in questa stagione in maniera inaspettata, sta facendo un grandissimo campionato. La Fiorentina con lui può ben sperare. Lukaku sta vivendo un po’ di alti e bassi, ma credo che stia facendo bene. Conte ha sempre detto che si tratta di un giocatore importante per lui. In questo momento prendo Kean, che è in condizione smagliante, ma l’attacco del Napoli è formato da giocatori fortissimi come Neres, Kvara, lo stesso Lukaku”.