Il doppio ex Daino: "L’assenza di Osimhen potrebbe essere un bene"

Nel corso di 'Radio Goal' in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex terzino di Napoli e Milan, Daniele Daino: "Domenica l’assenza pesante di Osimhen potrebbe essere un bene, infatti con i tre brevilinei che non danno punti di riferimento alla difesa, il Napoli potrebbe mettere in difficoltà il Milan.

Campionato aperto? Dico che per la lotta allo scudetto non ci sono solo le solite note: Juve, Inter e Napoli ma anche la Roma, che se avrà la fortuna di non perdere giocatori importanti potrà inserirsi. Quest'anno vedo più indietro la Lazio, la squadra di Inzaghi ha più difficoltà rispetto alle passate stagioni. Attenzione anche alla sorpresa Sassuolo, non so se potrà accadere come il Leicester in Premier, però occhio agli uomini di De Zerbi".